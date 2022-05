FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag über 1,07 US-Dollar gestiegen. Bis zum Mittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,0723 Dollar. Am Morgen hatte er noch rund einen halben Cent tiefer notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0656 Dollar festgesetzt.

Angesichts des Feiertags in vielen europäischen Ländern fehlte es dem Markt an Impulsen, da nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Daten zum italienischen Verbraucher- und Unternehmensvertrauen fielen besser als erwartet aus, lösten aber keine starken Kursbewegungen aus.