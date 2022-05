Neuigkeiten gab es zudem zu Broadcom und dessen Interesse an VMWare . Der Chipkonzern einigte sich mit dem Software-Anbieter und will diesen für rund 61 Milliarden US-Dollar erwerben. Allzu groß war angesichts der Kursbewegungen der vergangenen Tage die vorbörsliche Reaktion nicht mehr: Broadcom fielen um 0,5 Prozent und VMWare gewannen 1,3 Prozent./ck/jha/

Unter den Einzelwerten stehen vor allem Aktien aus der schwer gebeutelten Technologiebranche im Blick. So büßten Apple vor dem Handelsstart 1,3 Prozent ein, denn Insidern zufolge zweifelt der iPhone-Hersteller am Anstieg der Verkaufszahlen für sein Smartphone im laufenden Jahr.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung an den US-Börsen dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Dass es im tags zuvor veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bekämpfung der hohen Inflation in den USA gegeben hatte, wirkt aktuell weiterhin positiv nach.

