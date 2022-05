Ayurcann meldet Geschäftsergebnis für das dritte Quartal

Toronto, Ontario, 26. Mai 2022 - Ayurcann Holdings Corp. (CSE: AYUR, OTCQB: AYURF, FWB: 3ZQ0) („Ayurcann“ oder das „Unternehmen“), ein führendes kanadisches Cannabisextraktionsunternehmen, das sich auf die Verarbeitung und Co-Produktion von Cannabis und Hanf zur Herstellung verschiedener Cannabis-2.0- und -3.0-Derivate für die Märkte für den Freizeitgenuss und medizinischen Gebrauch spezialisiert hat, freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für sein drittes Geschäftsquartal bekannt zu geben, das am 31. März 2022 endete. Alle Zahlenwerte sind in kanadischen Dollar angegeben.

Wichtigste Ergebnisse des drei- bzw. neunmonatigen Zeitraums zum 31. März 2022:

- Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten zum 31. März 2022 einen Umsatz von 2,8 Mio. $ gegenüber 2,6 Mio. $ in den drei Monaten zum 31. März 2021. Der Umsatz für den neunmonatigen Zeitraum, der am 31. März 2022 endete, betrug 7,8 Mio. $, was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2021 entspricht und den Gesamtumsatz für das gesamte Geschäftsjahr 2021 übertrifft.

- Das Unternehmen meldete Bruttomargen von 580.000 $ für die drei Monate zum 31. März 2022 bzw. von 3,3 Mio. $ für die neun Monate zum 31. März 2022 und zeigt damit, dass es seine Ausgaben nach wie vor gut unter Kontrolle hat.

- Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten zum 31. März 2022 einen Verlust von 306.000 $ beim Betriebsergebnis, was zum Teil auf einen erhöhten Lagerbestand in Erwartung neuer Verkäufe und neuer Produkte zurückzuführen ist, die ab Juli 2022 in ganz Kanada auf den Markt kommen sollen. Das Unternehmen erzielte in den neun Monaten bis zum 31. März 2021 nach wie vor ein positives Betriebsergebnis von 650.000 $ und setzte damit seine profitable Geschäftstätigkeit fort.

Marktdurchdringung und neue Möglichkeiten:

- Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt auf seine Marken für den Freizeitgenuss gelegt und ist in den Großteil der Freizeitmärkte in Kanada expandiert, in denen seine Produkte an über 1.000 Standorten erhältlich sind. Die Vapes der Marke Fuego gehören durchweg zu den fünf führenden Warenartikeln auf dem Markt; die Tinkturen der Marke Vida und die Produkte zur topischen Anwendung der Marke Glow werden derzeit in Ontario, New Brunswick, Saskatchewan, Manitoba und Alberta und bald auch im Rest des Landes vertrieben.

- Das Unternehmen hat mit der Herstellung und Auslieferung neuer Produkte im ganzen Land begonnen, darunter auch die umsatzstarken Tinkturen der Marke Joints. Die Joints-Tinkturen sind in Größen von 15 ml, 30 ml und 60 ml erhältlich und bieten Verbrauchern ein CBD-Produkt mit hoher Wirksamkeit zu einem günstigen Preis. Unter der Marke Hustle & Shake werden Vapes vertrieben. Hervorzuheben ist das Gamer Vape mit Bravo6 mit spezifischen Indica- und Sativa-Sorten. Für Verbraucher, die nach „Harmony“ suchen, bietet die Marke XPLOR Produkte mit CBD-Schwerpunkt oder CBD-THC-Verhältnissen von 1:1. Ayurcann entwickelt Produkte, die die Nachfrage der kanadischen Verbraucher befriedigen.

- Es wurden 12 weitere neue Warenartikel des Unternehmens von den verschiedenen Einzelhandelsverwaltungen akzeptiert, darunter Vapes, Tinkturen, Dablicators, Blüten und Pre-Rolls, deren Vertrieb im Juli 2022 im ganzen Land beginnen soll.

Igal Sudman, Chief Executive Officer von Ayurcann, sagt: „Nachdem wir auf dem Markt immer mehr Dynamik gewinnen, unser Angebot ausbauen und uns als wichtiger Akteur in der Branche etablieren, haben wir erneut bewiesen, dass Ayurcann in der Lage ist, das Wachstum seiner Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten und seinen Marktanteil zu vergrößern.“

Über Ayurcann

Ayurcann Holdings Corp. (CSE: AYUR, OTCQB: AYURF, FWB: 3ZQ0) ist ein führender Anbieter von Lösungen nach der Ernte mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung und Entwicklung von kundenspezifischen Prozessen und Produkten in Pharmaqualität für die Genussindustrie und die medizinische Cannabisbranche in Kanada. Ayurcanns Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, Partner der Wahl für führende kanadische und internationale Cannabismarken zu werden, indem es branchenführende, proprietäre Dienstleistungen wie Extraktion, Formulierung, Produktentwicklung und kundenspezifische Herstellung anbietet.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ayurcann Holdings Corp.

Igal Sudman, Chief Executive Officer

905-492-3322

info@ayurcann.com

Investor Relations:

E-Mail: ir@ayurcann.com

Der nicht testierte Zwischenabschluss und der Lagebericht (Management’s Discussion and Analysis/MD&A) des Unternehmens für den drei- bzw. neunmonatigen Zeitraum per 31. März 2022, können unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com abgerufen werden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „Budget“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „antizipiert nicht“ oder „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten, oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, dürften“ oder „werden“. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über: die Generierung weiterer Verkäufe der exklusiven Partnermarken durch das Unternehmen; das weitere Wachstum des Unternehmens und die Erzielung eines positiven Betriebsergebnisses; die Generierung neuer Umsätze und die Einführung neuer Produkte in Kanada durch das Unternehmen gemäß den hierin angegebenen Zeitplänen; und die Fähigkeit des Unternehmens, der bevorzugte Partner für führende kanadische Cannabismarken zu werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dass das Unternehmen expandieren und in der Lage sein wird, die Produktionskapazität aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die relevanten Regierungs- und/oder Regulierungsbehörden; das fortgesetzte Wachstum des Unternehmens; die Generierung weiterer Verkäufe der exklusiven Partnermarken durch das Unternehmen; die weitere Erzielung eines positiven Betriebsergebnisses durch das Unternehmen; die Generierung neuer Umsätze und die Einführung neuer Produkte in Kanada durch das Unternehmen gemäß den hierin angegebenen Zeitplänen; und die Fähigkeit des Unternehmens, der bevorzugte Partner für führende kanadische Cannabismarken zu werden.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Produktionskapazität zu erweitern und/oder aufrechtzuerhalten; die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die Risiken, die mit der Cannabisbranche im Allgemeinen verbunden sind; den zunehmenden Wettbewerb auf dem Cannabisextraktionsmarkt; die potenzielle zukünftige Unrentabilität des Cannabismarktes; die Risiken, die mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Cannabisbranche verbunden sind; die Unfähigkeit des Unternehmens, weitere Verkäufe seiner exklusiven Partnermarken zu generieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, gemäß den hierin angegebenen Zeitplänen neue Umsätze zu generieren und neue Produkte in Kanada einzuführen; die Unfähigkeit des Unternehmens, weiter zu wachsen und/oder in künftigen Quartalen ein positives Betriebsergebnis zu verzeichnen; die Unfähigkeit des Unternehmens, der bevorzugte Partner für führende kanadische Cannabismarken zu werden; und andere Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Lagebericht des Unternehmens (Management‘s Discussion and Analysis) vom 26. Mai 2022 beschrieben sind. Der Lagebericht wurde bei den kanadischen Aufsichtsbehörden eingereicht und ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) abrufbar.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

