Karora Resources gibt Aufstockung der zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung auf 60 Millionen CAD bekannt

Gemäß den Bedingungen des Upsized Offering haben Haywood Securities Inc. ("Haywood") als Co-Lead Underwriter und Sole Bookrunner und Cormark Securities Inc. (zusammen mit Haywood die "Co-Lead Underwriter"), als Co-Lead Underwriter, in ihrem eigenen Namen und im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen mit den Co-Lead Underwritern die "Underwriter") zugestimmt, 12.500.000 Stammaktien des Kapitals der Corporation (die "Stammaktien") zu einem Preis von C$4.80 pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") zu kaufen, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von C$ 60.000.000 einbringt.

TORONTO, 25. Mai 2022 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es die Bedingungen seiner zuvor gemeldeten Buy-Deal-Finanzierung geändert hat, um den Umfang des Angebots auf 60.000.000 C$ (das "erweiterte Angebot") zu erhöhen.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

