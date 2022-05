Kursrallys legten einige Aktien aus dem klassischen Einzelhandel hin. Die Quartalszahlen von Macy's, Dollar Tree und Dollar General übertrafen die in den vergangenen Wochen stark gesunkenen Erwartungen. Die Kurse schnellten daraufhin um 13 bis 17,5 Prozent nach oben. Die Papiere des chinesischen Internet-Händlers Alibaba stiegen um zehn Prozent. Die Lockdowns in China hatten die Verbraucher jüngst wieder verstärkt in das Online-Shopping getrieben.

Im Fokus standen Aktien aus dem schwer gebeutelten Technologiesektor. So büßten Apple anfangs mehr als zwei Prozent ein, holten die Verluste aber wieder auf. Insidern zufolge zweifelt der iPhone-Hersteller am Anstieg der Verkaufszahlen für sein Smartphone im laufenden Jahr.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag an die Vortagesgewinne angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,29 Prozent auf 32 536 Punkte. Damit könnte der Leitindex den im April begonnenen Abwärtstrend nun hinter sich lassen. Unterstützend wirkt nach Aussage von Börsianern wie schon am Vortag, dass das Protokoll der US-Notenbank Fed keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bekämpfung der hohen Inflation in den USA gegeben hatte.

