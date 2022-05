S&P 500 - Hochlauf zum Widerstand bei 4.060 Punkten

Am Vortag hieß es im Insight: "Wahrscheinlich dreht der Index doch wieder nach unten ab und nimmt dann erneut Kurs auf die Marke von 3.900 Punkten und das Vortagestief bei 3.875 Punkten. Darunter wäre auch ein Kursrückgang bis zum 200er-EMA im Wochenchart bei 3.620 Punkten möglich." Das hat nicht gepasst, der S&P 500 setzt die Erholung weiter fort, ist aber aktuell auch überkauft. Möglicherweise dreht der Index am Widerstand bei 4.060 Punkten wieder nach unten ab, so das sich hier eine weitere Short-Chance ergeben könnte.

Trading-Strategie: