Zacatecas Silver gibt die Ernennung von Dr. Luis Chavez-Martinez zum Mitglied des Verwaltungsrats bekannt

Vancouver, BC – 26. Mai 2022 – Zacatecas Silver Corp. („Zacatecas Silver“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ZAC – WKN: A2QQCM – FRA: 7TV) freut sich, die Ernennung von Dr. Luis Chavez zum Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens bekannt zu geben.

Dr. Luis Chavez-Martinez

Senior-Vizepräsident, Mexiko, Alamos Gold Inc.

derzeitiger Direktor der mexikanischen Bergwerkskammer

ehemaliger Präsident des mexikanischen Bergbauverbandes

ehemaliger Generaldirektor des Mexican Geological Survey

Dr. Chavez verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der globalen Bergbauindustrie. Er ist Senior Vice President, Mexiko, von Alamos Gold und ist seit 2015 in dieser Funktion tätig, nachdem er seit 2007 eine ähnliche Position bei AuRico Gold innehatte.

Zuvor war Dr. Chavez von 2001 bis 2006 Direktor für Energie und Bergbau im Bundesstaat Coahuila und von 1994 bis 2000 Generaldirektor des mexikanischen geologischen Dienstes. Dr. Chavez ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats der Bergbaukammer und ehemaliger Präsident des mexikanischen Bergbauverbands (1996).

Dr. Chavez hat einen Doktortitel in Mineralwirtschaft (1982) von der University of Arizona, einen Master of Science in Geologie (1978) von der Penn State University und einen Abschluss in Betriebswirtschaft (1989) vom Pan-American Business Institute in Monterrey, Mexiko.

Bryan Slusarchuk, CEO von Zacatecas Silver, sagte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. Chavez, wenn das Team das Goldprojekt Esperanza im Bundesstaat Morelos im fortgeschrittenen Stadium in Richtung Produktion vorantreibt und gleichzeitig Explorations- und Erweiterungsarbeiten auf dem Silberprojekt des Unternehmens im Bundesstaat Zacatecas durchführt. Dr. Chavez verfügt über umfangreiche Erfahrungen und betriebliche Erfolge in ganz Mexiko und hat der Branche auch in nicht-kommerziellen Funktionen gedient, wie etwa als derzeitiger Direktor der Bergbaukammer und als ehemaliger Präsident der Mexican Mining Association. Seine Führung, Aufsicht und unabhängige Rolle im Board of Directors wird dem Unternehmen und den Aktionären zugute kommen.“