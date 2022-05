Charaktertest, Kommentar zum Umgang mit China von Lutz Knappmann Frankfurt (ots) - Die deutsche Wirtschaft könnte es sich einfach machen: Kaum ein Dutzend Unternehmen sind in der chinesischen Provinz Xinjiang aktiv, in der das Regime aus Peking massive Menschenrechtsverletzungen begeht. Die Drohung mit einem Rückzug deutscher Firmen aus der Region wird die chinesischen Machthaber also kaum beeindrucken. Und damit zurück zur Tagesordnung.

So wie seit vielen Jahren. Die Bilder, Daten und Augenzeugenberichte, die in den vergangenen Tagen unter dem Titel "Xinjiang Police Files" öffentlich geworden sind, liefern eindeutige Belege für etwas, das seit Langem klar ist: Die muslimische Volksgruppe der Uiguren wird vom chinesischen Regime systematisch, rücksichtslos und brutal unterdrückt. Hunderttausende Menschen werden in Gefängnisse und Folteranstalten gesperrt - zynisch verharmlost als "Umerziehungslager". Als hätte der Versuch Pekings, eine ganze Volksgruppe zu unterjochen, irgendetwas mit Erziehung oder Bildung zu tun. Es sind erschütternde und aufrüttelnde Bilder, die nun öffentlich werden. Aber eine Überraschung sind sie nicht.