Dash Hudson tritt dem TikTok-Marketing-Partnerprogramm bei

New York (ots/PRNewswire) - Die TikTok-Lösung von Dash Hudson ermöglicht es

Marken, in der neuen Ära der digitalen Unterhaltung zu gewinnen



Dash Hudson freut sich, bekannt zu geben, dass TikTok die weltweit führende

Social-Marketing-Softwarelösung zum Gründungspartner seiner

Content-Marketing-Spezialität ernannt hat und damit die Entwicklung von drei

bahnbrechenden eigenen Tools ermöglicht, die für Marken unerlässlich sind, um

ihre TikTok-Strategie zu meistern und auf der Plattform zu gewinnen.



"Wir bei TikTok sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Marken die

Entwicklung großartiger Inhalte zu erleichtern, die bei ihren Communities

Anklang finden", so Melissa Yang, Head of Ecosystem Partnerships bei TikTok.

"Wir freuen uns, unsere neuen Content-Marketing-Partner im

TikTok-Marketing-Partnerprogramm willkommen zu heißen und mit einigen der

vertrauenswürdigsten Partner der Branche zusammenzuarbeiten. Diese Partner

bieten Vermarktern einfache, effektive Tools, die ihnen helfen, regelmäßig

Inhalte zu veröffentlichen, wertvolle Einblicke in die Performance zu gewinnen

und sinnvoll mit ihren Communities zu interagieren"