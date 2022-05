(PLX AI) – Gap Q1 revenue USD 3,500 million vs. estimate USD 3,460 million.Q1 operating income USD -197 millionQ1 gross margin 31.5% vs. estimate 35.3%Q1 net income USD -162 millionOutlook FY adjusted EPS USD 0.3-0.6, down from USD 1.85-2.05 …

Gap Cuts FY Outlook After Q1 Results Below Expectations

