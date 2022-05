HONOR ENTHÜLLT DIE TECHNOLOGIE HINTER DEN KULISSEN DER NEUEN HONOR MAGIC4 PRO PRODUKTIONSLINIE

Einzigartige Synergie zwischen F&E und Produktionskapazitäten

SHENZHEN, China, 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR enthüllte heute die firmeneigene Technologie hinter der Herstellung des HONOR Magic4 Pro, dem neuesten Flaggschiff-Smartphone der Marke, das exklusiv im HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park hergestellt wird. Das Flaggschiff-Smartphone ist ein Beispiel für das Engagement der Marke, bahnbrechende Innovationen zu liefern, und ist ein Beweis für die Fähigkeit von HONOR, hochwertige Premium-Produkte in großem Maßstab herzustellen. Das HONOR Magic4 Pro wird ab diesem Monat in ausgewählten internationalen Märkten erhältlich sein.

„Die Eröffnung des HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park im vergangenen Jahr war ein bedeutender Meilenstein für unseren Erfolg bei der Integration unserer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in unsere Fertigungsprozesse. Die Konsolidierung ermöglicht es uns, unser Fachwissen in beiden Bereichen besser zu nutzen", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Neben der Stärkung unserer Produktionskapazitäten beherbergt die intelligente Produktionsstätte erstklassige Produktions-, Test- und Qualitätskontrollanlagen, die sicherstellen, dass unsere Premiumprodukte die hohen Erwartungen unserer Kunden erfüllen."