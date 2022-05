Allmählich scheint sich die Lage beim Währungspaar Euro zum polnischen Zloty nach den Kurskapriolen seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine zu normalisieren, der Wert ist in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend wieder eingetreten und versucht offenbar an den Januarhochs eine Stabilisierung herbeizuführen. Anzeichen hierfür liefert die Tageskerze vom Mittwoch in Form eines Dojis. Noch kann aber von keiner nachhaltigen Trendwende gesprochen werden, die nächsten Stunden und Tage sollten einer engmaschigen Beobachtung gewidmet werden. Spätestens an der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung dürften wieder vermehrt Käufer in den Markt zurückkehren und für eine Gegenbewegung sorgen.

Boden jetzt durchaus möglich

Kann der Bereich um 4,60 PLN für einen erfolgreichen Aufbau eines Bodens genutzt werden, würde oberhalb der Kursmarke von 4,6220 PLN die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg zunächst in den Bereich von 4,6435 und darüber an den EMA 50 bei 4,65187 merklich zunehmen. Dieser Fall würde sich durchaus für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Abschläge unter 4,5850 PLN würden dagegen die Annahme weiterer Verluste auf 4,55 PLN festigen. Spätestens um 4,5270 PLN und der dort verlaufenden Trendkanalbegrenzung würden wieder Long-Ansätze attraktiv.