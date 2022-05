Die runde Marke von 14.000 Punkten hat uns nun die letzten Wochen sehr oft beschäftigt und stand im Mittelpunkt des Handels. Doch an Christi Himmelfahrt schien sich der Markt von diesem Punkt zu lösen.

Vom Start weg nahm er den Schwung des Mittwochabends mit und kam nach der letzten Berührung des Dreiecks auf der Unterseite nun der Oberseite sehr sehr nah (Rückblick als Voraussetzung):

20220525 Xetra-DAX mittelfristig

Mit weniger Volumen als an normalen Handelstagen, wo alle Marktteilnehmer am Start sind, gelang dann die Etablierung eines Trends., der den Index bis über die Hochpunkte der Vorwoche führte. Dabei gab es dort nur einen kurzfristigen Widerstand intraday zu spüren, denn der Handel endete bereits. Vor allem der Aufwärtsdruck an der Wall Street sorgte für gute Stimmung. In Amerika sprachen Marktbeobachter von einer "Erleichterungsrallye".

20220526 Xetra-DAX Himmelfahrt

Erstaunlich auf den ersten Blick, weil das US-Bip leichter vermeldet wurde. Doch eine drohende Rezession in den USA könnte die Fed von einer strafferen Geldpolitik abhalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel annualisiert um 1,5 Prozent und damit etwas mehr, als in einer ersten Schätzung ermittelt wurde.

Der Dow Jones stieg um 1,6 Prozent an und sprang über 32.600 Punkte, der Nasdaq-Index sogar um gut 2,8 Prozent. Von daher war das Plus im DAX von 1,6 Prozent im direkten Vergleich völlig im Rahmen, wie das Bild an der Börse Frankfurt zeigt:

20220526 DAX Boerse Frankfurt

Einmal mehr profitierten damit an steigenden Tagen die zinssensitiven Werte wie Delivery Hero, Zalando und HelloFresh überproportional.

Wie gestaltet sich damit das Gesamtbild und die Vorbörse am Freitag?

Mit diesem Run gestern hat sich der DAX im großen Bild wie geschildert über die Hochs der Vorwoche geschoben und direkt in den Widerstandsbereich der Monatshochs hinein:

20220526 Xetra-DAX mitelfristig

Das technische Ziel ist das Fed-Hoch, einen Tag nach der Notenbanksitzung aus den USA, als wir eine sehr starke Eröffnung gesehen mit über 14.300 Punkten gesehen hatten. Zum Vergleich: Der Nasdaq ist von diesem Punkt noch mehr als ein Prozent entfernt!

In der Vorbörse ist sogar noch ein weiterer Aufschlag zu sehen, der jedoch von der US-Entwicklung am Abend stammt:

20220527 DAX Vorboerse

Ob wir diesen Bereich durchlaufen und direkt weiter über 14.300 notieren werden, muss der Index erst einmal zeigen.

Im Endloskontrakt ist zumindest das "Big Picture" schon aus dem Dreieck ausgebrochen:

20220527 DAX Endloskontrakt Big Picture

Hier müssten nun auch der Xetra-Markt nachziehen. Da sich das Volumen heute am "Brückentag" ähnlich wie am Feiertag selbst eher gering einstimmen sollte, ist bei den Bewegungen wieder mit Vorsicht und schnellen Wechseln zu rechnen. Ich begleite dies gern an den gezeigten Schwellen.

Dies sind meine ersten Voraussetzungen für den Trading-Tag, falls Du heute am Markt aktiv sein wirst.

Eine Auswahl der Aktien von heute vorbörslich, welche Quartalszahlen melden, siehst Du hier:

20220526 Earnings after

Aus dem Wirtschaftskalender sind am Morgen erst einmal die Daten zur Geldmenge und den Privatkrediten der EU spannend.

Um 14.30 Uhr stehen dann die persönlichen Einkommen sowie die Privatausgaben der Amerikaner neben der US-Warenhandelsbilanz auf der Agenda.

16.00 Uhr gilt die Aufmerksamkeit dem Uni Michigan Verbrauchervertrauen und vor dem Handelsschluss erneut den COT-Daten aus den USA.

Die genannten Eckdaten sind hier mit allen Daten im Detail benannt:

202205267 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart gleich viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den anderen Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

