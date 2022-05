Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 27.05.2022

Kursziel: EUR 27,00 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Guidance mit neuen Umsatz- und Ergebnishöchstwerten



Die für das laufende Geschäftsjahr 2022e ausgegebene Guidance sieht das Erreichen neuer Höchstwerte bei Umsatz und operativem Ertrag (EBIT) vor. Voraussetzungen dieser Prognose sind, dass sämtliche Einrichtungen der eak ohne Covid-Einschränkungen betrieben werden können und dass die geopolitischen Unwägbarkeiten, insbesondere aus dem Ukraine-Krieg, keine nachhaltigen Auswirkungen auf den nationalen und internationalen Tourismus haben werden. In Verbindung mit der Eröffnung von zwei, aus unserer Sicht überdurchschnittlich attraktiven Standorten in Avondale/Irland und Laurentides/Kanada ist das Erreichen auch der oberen Ränder der Guidance aus unserer Sicht realistisch.



Aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteln wir ein unverändertes Kursziel von EUR 27,00 je Aktie (Base Case-Szenario). Bei der Berechnung des Kursziels haben wir lediglich die fest geplanten bzw. in baulicher Umsetzung befindlichen Baumwipfelpfade und Erweiterungsprojekte berücksichtigt. Aus einer Monte-Carlo-Simulation errechnen wir ebenfalls unveränderte Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 19,90 (10%-Quantil) bzw. EUR 37,70 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts eines Kurspotenzials von 72,0% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.



Am Mittwoch hat Erlebnis Akademie erstmals seit Ausbruch der Corona- Pandemie wieder eine Jahres-Guidance veröffentlicht. Vorbehaltlich geopolitischer Unwägbarkeiten, insbesondere aus dem Ukraine-Krieg, einem möglichen Wiederaufflammen der Corona-Pandemie und damit verbundener volkswirtschaftlicher Verwerfungen erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf Konzernebene in einer Bandbreite von EUR 26,3 bis 28,8 Mio. (Vj.: EUR 14,6 Mio.) und ein EBIT zwischen EUR 2,4 und 4,4 Mio. (Vj.: EUR 2,5 Mio.). Wir haben unsere Ergebnisprognosen leicht angepasst und liegen innerhalb der Guidance, können uns aber ein Übertreffen unserer Schätzungen gut vorstellen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24279.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°