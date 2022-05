Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 27.05.2022

Kursziel: EUR 7,30 (bislang: EUR 8,60)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



HV nimmt Vergleich mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern an

Wie von uns erwartet, wurde das vorab verhandelte Vergleichsangebot mit den D&O-Versicherungen zweier ehemaliger Vorstandsmitglieder von der außerordentlichen Hauptversammlung angenommen. Die D&O-Versicherung der beklagten Vorstände wird innerhalb von zwei Wochen nach rechtsverbindlicher Unterzeichnung der Vergleichsvereinbarung durch alle Parteien einen Betrag in Höhe von knapp EUR 0,7 Mio. an asknet Solutions zahlen. Damit konnten beide Rechtsstreitigkeiten im Sinne der Gesellschaft beendet werden. Nach Überarbeitung unseres Finanzmodells und Anpassung der Diskontierungssätze um die aktuell steigenden Marktrisikoprämien ermitteln wir aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 7,30. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der asknet Solutions AG.

Wie von uns erwartet, wurde das vorab verhandelte Vergleichsangebot mit zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern, ihren Rechtsnachfolgern und der D&O- Versicherung von der außerordentlichen Hauptversammlung angenommen. Damit wurden zwei Sachverhalte, die während der Tätigkeit der beiden früheren Vorstandsmitglieder angefallen sind, im Sinne der Gesellschaft abgeschlossen: (1) Softwareverkäufe in Norwegen, die fälschlicherweise umsatzsteuerfrei abgewickelt wurden, woraufhin von den norwegischen Finanzbehörden nachträglich Steuernachzahlungen, Strafzahlungen und Verspätungszinsen für die in den Jahren 2011 bis 2015 abgewickelten Softwareverkäufe in Höhe von insgesamt rund NOK 6,3 Mio. (etwa EUR 0,6 Mio.) festgesetzt wurden. Und (2) der Erwerb von Software in Deutschland, für die asknet Solutions im Zeitraum 2005 bis 2009 Gutschriften abgerechnet hat, die umsatzsteuerrechtlich sowohl fehlerhaft ausgestellt als auch übermittelt wurden. Nachdem die Mängel der Gutschriften im Rahmen einer betriebsinternen Prüfung aufgefallen waren, wurden Versuche, diese im Nachhinein zu korrigieren, vom zuständigen Finanzamt nicht akzeptiert.

Die D&O-Versicherung der beklagten Vorstände wird laut Angabe innerhalb von zwei Wochen nach rechtsverbindlicher Unterzeichnung der Vergleichsvereinbarung durch alle Parteien und Eintritt einen Betrag in Höhe von knapp EUR 0,7 Mio. an asknet Solutions zahlen; damit sind laut Angabe alle möglichen Ansprüche der Gesellschaft gegen die ehemaligen Vorstandsmitglieder in Bezug auf die strittigen Sachverhalte in den verschiedenen Verfahren abgegolten und beigelegt.



