Zudem verloren An­leger selbst in das eigent­lich ab­strak­te Asset Crypto-Wäh­run­gen das Ver­trauen und diese Kur­se pur­zelten eben­falls heftig. Dies dürfte auch zu Wechsel­wirkungen, vielmehr Ver­stärkung der Ab­wärts­ent­wicklung, in den eta­blier­ten An­lagen bei­ge­tragen haben.

Sowohl der andauernde Krieg in der Ukraine als auch eine Viel­zahl der Lock­downs in chi­ne­sischen Groß­städten be­lasteten in den ver­gangenen Wochen die Kapital­märkte massiv. Beide Ur­sachen schü­ren In­flations­sorgen, so dass auch die Bond­renditen in die Höhe schnellten – und ent­sprechend auch zu starken Ver­lusten bei den An­leihe­kursen führ­ten. Somit waren In­ves­toren – zu­mindest tem­po­rären – Kurs­rück­gängen in nahe­zu allen Asset­klassen aus­gesetzt.

Der US-$ notierte deutlich stärker bis auf unter 1,04 US-$/€.

Outlook

Ein Waffen­still­stand und/­oder eine Öff­nung erster Städte in China bö­ten den Märk­ten einen ad-hoc Schub von bspw. rund 1.000 Dax-Punk­ten nach oben – an der­arti­gen Ta­gen muss man dabei sein.

Mit diesen Ent­span­nungen wird auch der Druck von der In­fla­tions­seite wei­chen: In Fol­ge eines Waf­fen­still­stan­des werden die Energie­preise (als einer der trei­benden Fak­toren der In­flation) zurück­kom­men. In Folge von Wieder­eröff­nun­gen in China werden die Lie­fer­ket­ten wieder ge­schlos­sen/ver­bes­sert und die Teile­ver­sor­gung/das Waren­ange­bot ver­bes­sert sich wied­er.

Wann diese Ent­span­nungen ein­setzen ist grund­sätz­lich schwer zu pro­gnos­ti­zieren. Schaut man auf die Charts, so kön­nte in Europa be­reits eine Boden­bil­dung be­gon­nen haben. In den USA haben die Märk­te chart­technisch im Nie­mands­land nach oben ge­dreht, so dass ein ab­schließender Sell-off von noch­mals rund 3-5% fol­gen kön­nte. Aller­dings liegt – so oder so – der größte Teil der im Fe­bru­ar be­gon­nenen Kor­rek­tur sicher­lich hinter uns

Die Zentral­banken werden im wei­teren Ver­lauf ihre Zins­poli­tik mo­der­ater aus­rich­ten kön­nen und müs­sen, um die Kon­junk­tur zu unter­stützen. Wir er­war­ten nicht, dass die FED und die EZB ihre ak­tuel­len Hal­tungen be­tref­fend wei­terer Zins­er­höhungen in 2022 durch­halten werden. Rück­läufige Zins­er­wartungen werden die Aktien- und Bond­märkte unter­stützen. Wir gehen – unver­ändert – von deut­lich höheren Aktien­kursen zum Jahres­ende 2022 als im 4Q2021 aus.

Gold hat nach For­mieren des all-time Dop­pel­tops bei 2.060 eine Kor­rektur­phase ge­startet und auch den Wider­stand bei 1.840 $/Unze nach unten durch­stoßen. Wir kön­nen uns einen Wieder­ein­stieg zu späterer Zeit gut vor­stel­len. Unser aktuelles – vor­sich­tiges – Kor­rektur­ziel ist nun 1.600 $/Unze.



Wasser-Aktien werden durch die natür­liche Knapp­heit dieses Roh­stof­fes als auch durch die Zu­ge­hörig­keit zum ESG-An­lage­be­reich weiter profi­tieren. Was­ser­stoff steht unseres Er­achtens in den Start­löchern, wenn die tech­ni­schen Nach­teile von Elek­tro-PKWs und ins­be­sondere Elek­tro-LKWs of­fen­kun­diger wer­den – wir halten diese klei­nere Posi­tion ent­spre­chend mit einem kleinen An­teil pers­pek­ti­visch.



Der US-$ dürfte bei stei­gender Ri­siko­be­reit­schaft zu­nächst wieder etwas zurück­kom­men, be­vor er seinen wei­teren Weg in Rich­tung Pari­tät zum Euro fort­setzen wird.









