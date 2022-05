Portugal: Aufstrebender Partner im Süden / Neues Fact Sheet beleuchtet das Partnerland der Hannover Messe 2022

Berlin, Madrid (ots) - Anlässlich der Hannover Messe 2022 veröffentlicht Germany Trade & Invest (GTAI) ein Fact Sheet zu Portugal. Das Land hat in den vergangenen Jahren wirtschaftlich stark aufgeholt und sich auch in Krisenzeiten als robust erwiesen. Viele Unternehmen setzen auf Spezialisierung und sind in Nischen gewachsen. Dienstleister und Auftragsfertiger weiten ihr Angebot aus und internationalisieren ihr Geschäft. Forschung und Entwicklung spielen eine wachsende Rolle.



Die Wettbewerbsfähigkeit profitiert davon, dass die Produktivität im EU-Vergleich überdurchschnittlich zunimmt. Wirtschaftlich betrachtet steht das Land derzeit gut da: "Die wesentlichen Indikatoren der portugiesischen Wirtschaft werden bis Ende 2022 das Vorkrisenniveau erreichen. Zudem treffen die ökonomischen Folgen des Ukrainekriegs Portugal schwächer als andere Länder. Bis 2026 sorgt außerdem der EU-Aufbauplan für zusätzliche Dynamik. Er umfasst insgesamt 16,6 Milliarden Euro für Investitionen in Portugal", sagt Oliver Idem von Germany Trade & Invest (GTAI) in Madrid.