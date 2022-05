Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) erreichte nach einem lang anhaltenden Kursanstieg am 20.5.22 bei 43,97 Euro den höchsten Kurs seit mehr als zehn Jahren. Danach setzte die in England in Erwägung gezogene Sondersteuer auf sehr hohe Gewinne von Stromerzeugern den Aktienkurs unter Druck. Auch am 27.5.22 startet die Aktie schwach in den Handel. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte sie bei 40,95 Euro.

Da die Energiekonzerne eine eventuelle Sondersteuer überkompensieren könnten, bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 60 Euro ihre Kaufempfehlung für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen wieder das vor einigen Tagen verzeichnete Hoch im Bereich von 44 Euro erreicht.