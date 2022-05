Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,27 € , was eine Steigerung von +4,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf die Kursexplosion an der Wall Street gestern und den Stimmungsdreh bei NVIDIA im Laufe des Handels. Wir werfen einen Blick auf die Zahlen von NORDEX und stellen ihnen die Ergebnisse von 7C SOLARPARKEN entgegen. So viel können wir schon verraten: Die Sachlage ist eindeutig.

