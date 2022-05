Kollaborativer Roboter namens Robbie hilft gesundheitlich eingeschränktem Ford-Mitarbeiter bei der Montagearbeit (FOTO)

Köln (ots) -



- Robbie ist der Name eines kollaborativen Roboters, der am Kölner Ford-Standort

dem körperlich beeinträchtigten Dietmar Brauner die Arbeit im Motorenwerk

ermöglicht

- Der Roboter wurde testweise entwickelt, um Arbeitsbedingungen für Beschäftigte

mit eingeschränkter Mobilität zu verbessern. Ford erwägt Einsatz weiterer

Exemplare

- Unterstützt wurde das preisgekrönte Forschungsprojekt von der RWTH Aachen und

dem Landschaftsverband Rheinland (LVR)



Der Produktionsmitarbeiter Dietmar Brauner befürchtete, dass seine 30-jährige

Karriere bei Ford vorbei sei, nachdem wiederkehrende Gesundheitsprobleme zu

einer eingeschränkten Mobilität in Schulter und Handgelenk geführt hatten. Aber

stattdessen bringt er all seine Erfahrung in ein anspruchsvolles

Aufgabenspektrum ein, dank seines neuen Kollegen - einem kollaborativen Roboter,

den er Robbie nennt.