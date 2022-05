Vorreiter in Ostdeutschland Lutherhof Eisleben setzt auf PAUL und spart 15 Prozent Energie (FOTO)

Eisleben (ots) - Die Bundestagsabgeordnete Katrin Budde (SPD) hat in

Mansfeld-Südharz eine Energiespar-Premiere eingeleitet. "Ich stieß auf PAUL in

Berlin und sehe PAUL als kleinen Revolutionär der Gebäudetechnik. Verblüffender

Weise existiert PAUL nicht in Sachsen-Anhalt und nicht in Ostdeutschland - das

ändern wir jetzt," so Budde



Auf Empfehlung der Parlamentarierin trafen sich Silke Otto , die

Geschäftsführerin der Seniorenresidenz im Park, und Maiko Dufner , einer der

Gründer und Geschäftsführer der PAUL GmbH aus Mannheim.