Digitalisierung mit blue office® (FOTO)

Hochdorf (ots) - Die ERP-Software blue office® http://www.blue-office.ch

ermöglicht den Anwendern, ihre Bestellungen und Aufträge vollständig digital

statt manuell mit Papierbergen, Lochern und Ordnern zu handhaben. Umfangreiche

Hängeregistraturen und endlose Ablageordner gehören somit der Vergangenheit an.

Es besteht jederzeit ein aktueller Überblick über den Warenbestand und die

erforderlichen Bestellmengen bezogen auf Aufträge, auch als Zukunftsprognose. So

können sämtliche Bestellungen zeitgerecht und lageroptimiert erfolgen und die

Liefertreue ist gewährleistet.



"Mit dieser effizienten Verarbeitung spart ein Unternehmen Zeit und Archivplatz.

Durch die zentrale digitale Verfügbarkeit erhöht sich die Transparenz und die

Suche nach Papieren gehören damit der Vergangenheit an." freut sich Moritz

Neuschütz, CEO der blue office ag.