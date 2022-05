Ukrainische Flüchtlinge haben großes Interesse an Integrationskursen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die aus der Ukraine nach Deutschland geflohenen Menschen haben nach Einschätzung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ein großes Interesse an Integrationskursen zur Sprach- und Kulturvermittlung. Die Behörde mit Sitz in Nürnberg hat innerhalb weniger Wochen mehr als 80 000 Teilnahmeberechtigungen an Menschen aus der Ukraine erteilt, wie die "Welt" (Freitag) schrieb.

Aktuell nehmen demnach 17 000 Ukrainerinnen und Ukrainer an einem Integrationskurs teil. In den kommenden Wochen rechnet das Bundesamt mit einem starken Anstieg bei der Zahl der angebotenen Kurse.

Benjamin Beckmann, Leiter der Integrationskursabteilung, sagte der Zeitung: "Wir haben gut ausgebildete Teilnehmende, die mit großem Elan lernen." Laut Beckmann können 95 Prozent der Flüchtlinge aus der Ukraine ihren Integrationskurs direkt mit dem normalen Sprachkurs beginnen. Zwar komme aus der Ukraine "die ganze Bandbreite der Gesellschaft" - also sowohl Menschen mit akademischer Ausbildung als auch Ungelernte. "Sie verfügen aber fast alle über gute Lernvoraussetzungen, vor allem eine gute Schulbildung."/zk/DP/eas