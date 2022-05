JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel mit Blick auf die Folgen steigender Zinsen für den Chemiesektor auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Unternehmen mit einem hohen Refinanzierungsbedarf in den kommenden 24 Monaten könnten mit höheren Zins- und Refinanzierungskosten konfrontiert werden, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Akzo Nobel werde fast die Hälfte der entsprechenden Verbindlichkeiten in diesem und im nächsten Jahr fällig./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2022 / 03:50 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2022 / 03:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.