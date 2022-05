BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nicolas Champ

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Umsatz des Modekonzerns in lokaler Währung dürfte um solide 23 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn dürfte zugleich wieder auf das Niveau vom ersten Quartal 2019, also vor der Pandemie, geklettert sein./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 14:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.