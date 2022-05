Unsere letzte Kommentierung zum Dax überschrieben am 25.05. „Sollte der Knoten doch noch platzen, dann…“.

Darin hieß es unter anderem „[…] Die Bewegung des Index der letzten Wochen könnte man zudem in das Korsett einer potentiellen V-Formation (orange) pressen. Um dieses Szenario entscheidend voranzubringen, muss der Index zum einen signifikant über die 14.200 Punkte vorstoßen und zum anderen markante Rücksetzer vermeiden. Sollte der Ausbruch über die 14.200 Punkte gelingen, würde sich dem Index weiteres Aufwärtspotential in Richtung 14.500 Punkte eröffnen. Um auf der Unterseite nicht doch noch in Bedrängnis zu geraten, sollte es für den Dax im besten Fall nicht mehr unter die 13.700 Punkte gehen. Tritt dieser Fall dennoch ein, muss die Lage neu bewertet werden.“

Der Dax nutzte den gestrigen Donnerstag (26.05.), um den Vorstoß über die 14.200 Punkte zu lancieren. Im Vergleich zu vorherigen Versuchen lief dieser Ausbruchversuch überaus vielversprechend an. Der Index konnte im frühen Freitagshandel nachsetzen und läuft nun den Bereich von 14.300 Punkten an.

Unsere zuletzt thematisierte V-Formation (orange) nimmt weiter Form an. Das nächste Etappenziel könnte der Bereich von 14.500 Punkten sein. Im besten Fall sollten nun Rücksetzer unter die 14.200er Marke ausbleiben. Sollte es noch einmal signifikant unter die 14.000 Punkte gehen, ist jedoch Obacht geboten. In diesem Fall müsste darüber hinaus eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Kurzum. Der Dax baut derzeit Aufwärtsmomentum auf. Ein Wochenschluss (deutlich) oberhalb von 14.200 Punkten wäre nun eminent wichtig, um das Ausbruchsszenario zu manifestieren…