Advanced Micro Devices nimmt derzeit erneut Anlauf, um einen markanten Widerstandsbereich zu knacken. Sollte der Aktie der Sprung über diesen Widerstand gelingen, wäre das in puncto Bodenbildung ein erster Teilerfolg.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 19.05. hieß es unter anderem „[…] Die bange Frage lautet: Wie schnell kann sich die Aktie nach dem Rücksetzer stabilisieren? Im Bereich von 95,5 US-Dollar verläuft eine wichtige Unterstützung. Ob diese jedoch die Tragfähigkeit besitzt, um den Rücksetzer aufzuhalten, bleibt abzuwarten. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 84 US-Dollar / 80 US-Dollar. Bei einem Rücksetzer unter die 80 US-Dollar wäre Obacht geboten. Zudem würde sich auf der Unterseite weiteres Abwärtspotential in Richtung 75 US-Dollar eröffnen. Um das Chartbild zu entspannen, muss der AMD-Aktie unverändert ein Comeback oberhalb von 100 US-Dollar gelingen… Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist das sicherlich kein einfaches Unterfangen.“

In der Folgezeit geriet Advanced Micro Devices zunächst weiter unter Druck. Die Aktie tauchte unter die 95,5 US-Dollar ab, bekam aber bereits im Bereich von 90 US-Dollar wieder festen Boden unter die Füße. Die von uns befürchtete Ausdehnung der Bewegung in Richtung der zentralen Unterstützung 84 US-Dollar / 80 US-Dollar blieb bislang aus.

Mit der zuletzt innerhalb des Technologiesektors zu beobachtenden Erholung sprang auch die AMD-Aktie wieder an. Sie löste sich zunächst von den 90 US-Dollar und steuert nun auf den Widerstandsbereich 100 US-Dollar / 104 US-Dollar zu.

Das obere Chartbild zeigt aber auch deutlich, dass ein Ausbruch über die 100 US-Dollar / 104 US-Dollar nur eine Zwischenstation sein kann. Erst ein Sprung über die 110 US-Dollar würde das Chartbild nachhaltig aufhellen…