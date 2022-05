NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der Kurserholung der vergangenen Wochen sieht Jefferies die Bewertung bei Henkel erst einmal ausgereizt. Die Aktie preise das entschiedenere Vorgehen des Konzerns in der angeschlagenen Consumer-Sparte bereits ein, nachdem Henkel bei der Vorlage der Quartalszahlen Ende April abermals eine Gewinnwarnung ausgegeben habe, schrieb der zuständige Experte des US-Analysehauses, Martin Deboo. Positive Kursfaktoren seien in nächster Zeit nicht in Sicht, weshalb die Anleger erst einmal abwarten sollten.

Daher strich Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie sein bisheriges Kaufvotum und empfiehlt die Aktie nur noch mit "Hold". Das Kursziel senkte er von 75 auf 69 Euro, liegt damit aber noch mehr als elf Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.