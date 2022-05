Wemade Connect veröffentlicht offiziell das mobile Play-and-Earn-Spiel "EVERY FARM"

Seoul, Korea (ots/PRNewswire) - "Every Farm" mit verschiedenen unterhaltsamen

Elementen durch Farmmanagement und soziale Aktivitäten und ein unabhängiges

Token-System für echte Gewinne



Vermittlung von Freude an Play-and-Earn durch ein reales wirtschaftliches Umfeld

und ein unabhängiges Token-System, das die Unternehmensführung mit Produktion,

Verkaufsstrategie usw. simuliert.





Wemade Connect (CEO Ho-dae Lee) hat das mobile Play-and-Earn-Spiel "EVERY FARM"am 26. Mai für den globalen Markt veröffentlicht."EVERY FARM" ist ein mobiles SNG des Genres Wirtschaftssimulation, das mitBlockchain-Technologie entwickelt wurde. Dieses Spiel ist mit einem unabhängigenToken-System ausgestattet, das auf der Blockchain-Technologie basiert, undbietet über die weltweit erste und innovative Play-and-Earn-Plattform WEMIXstabile und vielfältige Dienstleistungen an."EVERY FARM" ist ein mobiles Spiel, in dem die Benutzer auf ihren FarmenPflanzen anbauen, geschäftlichen Aktivitäten nachgehen, wie z. B. in Restaurantskochen und verkaufen, und sich mit ihren Freunden im Spiel vernetzen, umIngame-Token und Wemix-Token zu erhalten. Wemade Connect hat das Spielentwickelt, um Nutzern, die sich mit solchen Anbau- und Finanztätigkeitenbeschäftigen, die Möglichkeit zu geben, in einer Wirtschaftssimulation dieHauptrolle zu spielen. Nutzer können in Restaurants Zutaten konsumieren, die siedurch finanzielle Aktivitäten erhalten haben, um Herzen zu erhalten. Und dieseHerzen können in Token (Flero-Tokens) umgetauscht werden, die frei gegenvirtuelle Vermögenswerte (Wemix-Tokens) getauscht werden können. Außerdem könnendie Nutzer wertvolle Ernten, Lebensmittel und Getränke im Spiel verkaufen, ummit Freunden zu interagieren und ein natürliches wirtschaftliches Umfeld zugenießen, in dem sie mit anderen Nutzern konkurrieren, um schneller mehr Erträgeund Gerichte zu produzieren.Ho-dae Lee, CEO von Wemade Connect, erklärt: "Der Erwerb des Flero-Tokens undder virtuellen Vermögenswerte in 'EVERY FARM' ist einfach. Es genügt, Strategienzu entwickeln, um wertvolle Pflanzen, Lebensmittel und Getränke zu produzierenund zu verkaufen, und mit Ihren Freunden im Spiel zu interagieren, um dieWirtschaftssimulation zu genießen, um Token und virtuelle Vermögenswerte zuverdienen."In der Zwischenzeit veranstaltet Wemade Connect bis zum 16. Juni einLevel-Up-Event zur Feier der Veröffentlichung von "EVERY FARM". Nutzer können"[ALS] Vine House" erhalten, wenn sie Level 10 erreichen, und 50.000 Gold erhalten, wenn sie Level 20 und 30 erreichen, und 100.000 Gold erhalten, wennsie Level 40 erreichen.Weitere Informationen zu "EVERY FARM" erhalten Sie über die folgenden Kanäle.Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemadeconnect.etgnft.everytownApp Store: https://apps.apple.com/app/id1606660575Facebook: https://www.facebook.com/EVERYFARM-1461133294207479Twitter: https://twitter.com/everyfarmglobalDiscord: https://discord.com/invite/vJ5dRwWAtnTelegram: https://t.me/everyfarmTiktok: https://www.tiktok.com/@everyfarm_officialWemade Connect ist ein Unternehmen, das Spiele entwickelt und veröffentlicht undinsgesamt 90 Millionen Downloads verzeichnet. Mit dem Beginn der Ära derBlockchain-Spiele hat Wemade Connect Blockchain-Spiele auf WEMIX, seinerglobalen Blockchain-Plattform, veröffentlicht, und das Unternehmen bietet auchNicht-Blockchain-Spiele aus verschiedenen Genres in der ganzen Welt an. WemadeConnect betreut erfolgreiche Spiele wie "Every Town" und "AbyssRium" auf demglobalen Markt, und das Unternehmen plant, in diesem Jahr 10 neue Titel auf demglobalen Markt zu veröffentlichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1825518/EVERY_FARM_title_image.jpgPressekontakt:Sunggil Kang,+82-82-10-2334-9285Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161238/5232819OTS: Wemade Connect