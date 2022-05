FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag nach anfänglichen Kursgewinnen wieder unter 1,07 US-Dollar gefallen. Bis zum Mittag sank der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung auf 1,0697 Dollar. In der Nacht hatte der Euro noch mit 1,0765 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende April erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0697 Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Euro im Wochenverlauf merklich zugelegt hat. Am Vormittag wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. In der Eurozone schwächte sich das Wachstum der Geldmenge M3 im April überraschend erneut ab. Die Daten wurden aber am Markt kaum beachtet.