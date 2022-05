IAB-Arbeitsmarktbarometer erstmals seit Jahresbeginn gesunken

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Erstmals in diesem Jahr haben sich die Aussichten auf dem deutschen Arbeitsmarkt leicht eingetrübt. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg sei erstmalig seit Jahresbeginn wieder gesunken, teilte das IAB am Freitag mit. Das Barometer beruht auf einer Umfrage unter allen deutschen Arbeitsagenturen zu deren Erwartungen für die nächsten drei Monate.

Der Frühindikator habe im Mai bei 105,5 Punkten, 0,3 Punkte unter dem Wert des Vormonats. Damit liegt es weiter auf einem hohen Niveau. Ein Wert über 100 markiert eine grundsätzlich positive Erwartung.