Traction Uranium gibt Bestellung eines neuen Chairman und Wechsel im Management bekannt

27. Mai 2022 - Vancouver, British Columbia – Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Traction“) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada, einschließlich seiner beiden erstklassigen Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca, konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Blair Way, derzeit ein Director von Traction Uranium Corp. (siehe Pressemeldung vom 5. November 2021), zum Chairman des Board of Directors, ernannt und Herr Tasheel Jeerh mit dem Posten des Chief Financial Officer betraut wurde. Beide Bestellungen treten am 1. Juni 2022 in Kraft.

Herr Way ist ein erfahrener internationaler Führungsexperte mit über 35 Jahren Erfahrung in der Rohstoff- und Baubranche. Herrn Ways Erfahrungsschatz erstreckt sich über den gesamten Mineralerschließungszyklus, von der frühen Phase der Exploration über die Projektdefinition sowie einschlägige Studien bis hin zur Umsetzung, Inbetriebnahme und Betriebsführung. In der Anfangsphase seiner Karriere war er bei großen Rohstoffunternehmen tätig und in den Ausbau von Großprojekten involviert. In den letzten zehn Jahren lag sein Arbeitsschwerpunkt verstärkt auf der Bearbeitung von Projekten im früheren Erschließungsstadium bei börsennotierten mittelständischen und kleineren Bergbauunternehmen. Herr Way hat umfangreiche Erfahrungen mit einem breiten Spektrum von Rohstoffen wie Gold, Kupfer, Nickel, Zink, Magnesium, Graphit, Kobalt und Lithium.

Herr Jeerh, CPA, CA ist ein Experte für Finanz- und Rechnungswesen, der mehr als 10 Jahre Erfahrung im Rechnungswesen und in der Unternehmensführung in das Team einbringt. Herr Jeerh war sowohl bei börsennotierten als auch bei privaten Unternehmen in verschiedensten Branchen wie Energie, Bergbau, Exploration und Technologie tägig. Vor seinem Einstieg in das Unternehmen spielte Herr Jeerh eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines privaten Öl- und Gasunternehmens im Upstream-Segment (Exploration und Produktion) und war an Fusionen und Übernahmen im Wert von 2 Milliarden Dollar sowie Finanzierungstransaktionen mit einem Volumen von 1 Milliarde Dollar beteiligt. Herr Jeerhs Designierung erfolgte bei PricewaterhouseCoopers LLP, wo er im Rahmen seiner Tätigkeit als Manager in der Finanzprüfungsabteilung wertvolle Erfahrungen im Wirtschaftsaudit sammelte.