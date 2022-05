BERENBERG stuft UNITED PARCEL SERVICE INC auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: William Fitzalan Howard

Analysiertes Unternehmen: UNITED PARCEL SERVICE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat UPS mit Blick auf die Transporttrends im Mai auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Während die Lockerung der Covid-19 bedingten Lockdowns in Shanghai für den Welthandel in den kommenden Monaten hilfreich sein dürfte, bedeute der Mangel an chinesischen Fahrern in Verbindung mit dem Rückstau an Häfen, dass die Lieferketten wahrscheinlich noch einige Zeit eingeschränkt bleiben dürften, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Transportunternehmen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 17:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.