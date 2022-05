BAD HERSFELD/ESCHBORN (dpa-AFX) - Auch am dritten Tag nach dem teilweisen Ausfall von Zahlterminals bleiben die Probleme im deutschen Einzelhandel bestehen. Die Störung bei Verifone-Bezahlterminals, von der alle Netzbetreiber betroffen seien, dauere an, teilte der Zahlungsdienstleister Concardis am Freitag in Eschborn mit. Auch die Einzelhändler Aldi-Nord, Netto und Edeka bestätigten, dass das am Dienstagabend durch einen Softwarefehler ausgelöste Problem bei Zahlungen per Giro- oder Kreditkarte weiter bestehe.

Der US-Hersteller selbst verwies am Freitag nur auf seine Aussagen vom Vortag: "Wir werden in Kürze ein Software-Update bereitstellen, um das Problem zu beheben, und werden unsere Kunden informieren, sobald dieses verfügbar ist." Der betroffene Terminal-Typ H5000 wird den Angaben zufolge hauptsächlich in Deutschland eingesetzt.