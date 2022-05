Indiana präsentiert internationale Zusammenarbeit und Investitionen auf dem Global Economic Summit

Gouverneur Eric J. Holcomb wird die Eröffnungsrede am 26. Mai halten und mehrere Foren auf dem Gipfel moderieren, der im Indianapolis Convention Center stattfindet. Anfang dieser Woche äußerte sich Gouverneur Holcomb im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zur Rolle der Regierung in der erweiterten Fertigung. Holcomb wurde eingeladen, eine Rede in Davos zu halten, unter anderem wegen der Fünfjahresserie der wirtschaftlichen Entwicklung in Indiana.

Zum des Gipfels werden Gouverneur Holcomb und der Handelsminister von Indiana, Brad Chambers, Würdenträger und Wirtschaftsführer auf der Indianapolis 500 begrüßen, die Indiana und dessen Innovationen im Motorsport ins weltweite Rampenlicht rücken soll. Seit den Panamerikanischen Spielen 1987 haben sich nicht mehr so viele ausländische Würdenträger in Indiana versammelt.

„Mit der Ausrichtung der größten internationalen Einzelwoche in der Geschichte des Bundesstaates markiert Indiana seinen Platz auf der Weltbühne", erklärte Gouverneur Holcomb. „Die wirtschaftliche Entwicklungsstrategie unseres Staates zahlt sich aus und wir freuen uns, dass der Indiana Global Economic Summit eine Plattform bietet, um den Einfallsreichtum und die Innovation aufzuzeigen, die Indiana einzigartig machen."

Mehr als 800 Teilnehmer, darunter 30 internationale Delegationen, sind geplant.

Auf dem Gipfel werden Themen wie die Auswirkungen der Halbleiter-Lieferkette auf die nationale Sicherheit, Nachhaltigkeit im Motorsport, der Aufbau robuster unternehmerischer Ökosysteme, biotechnologische Innovationen im Notfall und die Geopolitik des Sports diskutiert. Sie werden außerdem Business-to-Business-Matchmaking durchführen und über Möglichkeiten zur Bewältigung weltweiter Herausforderungen wie Ernährungsunsicherheit und Unterbrechungen der Lieferkette sprechen.