Euroleague Basketball erweitert die Web3-Strategie mit interaktiven Video-NFTs in Zusammenarbeit mit Clancy International

TORONTO, 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Nach der Einführung von EuroLeague Land, das es den Fans ermöglichte, das Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022 in einem virtuellen Erlebnis zu genießen, gab Euroleague Basketball eine mehrjährige Partnerschaft mit Clancy International bekannt. Die Clancy Interactive Video NFT Plattform wird den Fans der Clancy EuroLeague die Möglichkeit geben, interaktive Video-NFTs zu besitzen und zu sammeln. Dies ist eine Weiterentwicklung der EuroLeague Web3 Strategie.

So gibt es in der EuroLeague jetzt interaktive Videokarten, EuroLeague EuroReels genannt, die als nicht fungible Token (NFTs) geprägt werden, um die Einzigartigkeit eines jeden Gegenstands zu gewährleisten. Die EuroReels halten Schlüsselmomente der Turkish Airlines EuroLeague-Saison 2021-22 fest und werden mit einer Reihe von Informationen und Statistiken versehen, was sie zu einem echten Sammlerstück macht. EuroReels werden in verschiedenen Raritäten und maßgeschneiderten Cases angeboten.

Rem Langan, CEO von Clancy, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einer so fortschrittlichen und weltweit anerkannten Sportliga. Die EuroLeague hat leidenschaftliche Fans, und wir freuen uns darauf, ihnen ein hochwertiges digitales Erlebnis zu bieten. Es ist eine Ehre, an der Seite eines Sport- und Unterhaltungsunternehmens zu arbeiten, das von solcher Kreativität, Innovation und Fan-Exzellenz angetrieben wird. Clancy freut sich, Euroleague Basketball in seinem wachsenden Portfolio globaler Sportmarken so wie S.L. Benfica begrüßen zu dürfen."

Die Partnerschaftsabteilung der Euroleague hat in den letzten 12 Monaten an der Festlegung einer geeigneten Web3-Strategie gearbeitet, um die Möglichkeiten der Einbindung von Fans und Verbrauchern zu maximieren. Die Partnerschaft mit Clancy zielt darauf ab, nicht nur neue virtuelle Produkte zu schaffen, sondern auch die Funktionalität der Produkte auf die Erwartungen der Fans abzustimmen.