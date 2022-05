Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX den dritten Tag in Folge zugelegt - und das deutlich. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.462,19 Punkten berechnet, 1,62 Prozent höher als zum Ende des Feiertagshandels am Donnerstag.Die Rede war zuvor von Schnäppchengelegenheiten, nachdem die Börsen in Europa und Übersee in den letzten Wochen deutlich abgerutscht waren. Auch die US-Notenbank Fed sorgte für Stimmungsaufhellung, weil laut der veröffentlichten Protokolle dort offenbar erwogen wird, die Zinsen doch nicht so schnell weiter anzuheben wie bisher befürchtet. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer.Ein Euro kostete 1,0711 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9336 Euro zu haben.