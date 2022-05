Autodesk mit Befreiungsschlag

Fazit:

Aus technischer Sicht spricht alles für weitere Gewinne an 223,81 und 229,01 US-Dollar, allerdings sind viele Abwärtstrendläufe noch intakt, wodurch das Risiko deutlich höher liegt. Dennoch könnte sich durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG3ZJV ein Engagement zur Oberseite auszahlen, die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bis zu 60 Prozent. Entsprechend dürfte der Schein am Ende einen Wert von 4,93 Euroaufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 185,00 US-Dollar nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp im Schein von 0,84 Euro ableitet. Vorzugsweise sollten für den Anfang kleinere Positionen eingegangen werden.