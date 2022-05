DeFi in Schockstarre, Kommentar zum Kryptomarkt von Alex Wehnert Frankfurt (ots) - Der Kryptomarkt befindet sich nach den jüngsten Turbulenzen in Schockstarre - und ein Ende dieses Zustands ist vorerst nicht in Sicht. Doch während in der breiten Diskussion an den Finanzmärkten die Kursrücksetzer der führenden Digitalwährung Bitcoin im Fokus stehen, ist die Wertvernichtung im dezentralisierten Finanzwesen (DeFi) noch wesentlich besorgniserregender. Der Grundgedanke hinter DeFi besteht darin, klassische Finanzkonzepte mit Distributed-Ledger-Technologien zu verbinden und zentrale Intermediäre wie Börsenmakler und Banken abzulösen. Dabei helfen Smart Contracts, also Computerprotokolle, die Verträge abbilden sowie Transaktionen dezentral und automatisiert ausführen können. Seit Anfang Mai sind aus Smart Contracts mit DeFi-Bezug laut der Plattform DeFi Llama mehr als 90 Mrd. Dollar abgeflossen - am Freitag belief sich das Volumen des Kryptokapitals, das in solchen Protokollen lag, auf nunmehr 106 Mrd. Dollar.



Ein bedeutender Teil der Abflüsse dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Kollaps des Stablecoin TerraUSD (UST) das Vertrauen in dezentrale Anwendungen erheblich beschädigt hat. Der algorithmische Krypto-Token, der eigentlich Wertstabilität gewährleisten sollte und an den Dollar gekoppelt war, hatte zu Monatsbeginn vollständig die Bindung an den Greenback verloren und soll nun im Zuge eines Wiederaufbauplans für die zugehörige Blockchain effektiv begraben werden. Der UST-Crash traf auch Bitcoin hart, weil die Organisation hinter dem Stablecoin großvolumige Reserven in der führenden Cyberdevise hält und diese in dem Versuch, das eigene System zu stabilisieren, anzapfen musste.