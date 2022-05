DeFi Technologies lanciert Valour Enjin und Cosmos ETPs an der Frankfurter Wertpapierbörse

Toronto, 28. Mai 2022 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. („Valour"), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der börsengehandelten Produkte für digitale Vermögenswerte („ETPs"), die Genehmigung erhalten hat, den Handel von Valour Enjin (ENJ) EUR und Valour Cosmos (ATOM) EUR an der Börse Frankfurt Zertifikate AG („Frankfurter Wertpapierbörse") aufzunehmen. Der Handel von Valour Enjin (ENJ) EUR und Valour Cosmos (ATOM) EUR beginnt heute, am 26. Mai 2022.

Die neuen ETPs werden es sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren ermöglichen, so einfach wie beim Kauf von Aktien bei ihrer Bank oder ihrem Broker in die nativen Token der Netzwerke Enjin und Cosmos einzusteigen.

„Wir freuen uns, die Listung von Enjin und Cosmos bekannt geben zu können. Mit dem Fokus auf die Schaffung einer hochmodernen Infrastruktur und eines Produktangebots unterstützen diese neuen Angebote unsere hohen Ambitionen", sagt Tommy Fransson, CEO von Valour.

Das Valour Enjin (ENJ) EUR ETP (ISIN CH1149139656) bildet den Kurs von ENJ, dem nativen Token des Enjin-Protokolls, genau ab. Enjin („ENJ") ist eine Plattform zur Schaffung einer Online-Gaming-Community, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Enjin hat sich zum Ziel gesetzt, das Spielerlebnis für Entwickler und Spieler zu vereinfachen, indem es kryptogestützte Werte und Tools wie Software Development Kits (SDKs), Spiele-Plugins, Wallets, Apps für die Verwaltung virtueller Gegenstände sowie eine Zahlungs-Gateway-Plattform bereitstellt. Über die Enjin-Plattform können Gamer und Inhaltsersteller ihre virtuellen Güter, einschließlich NFTs, einfach verwalten, verteilen und handeln. ENJ gehört derzeit zu den achtzig größten Kryptowährungen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung, die am 25. März 2022 bei 600,74 Millionen US-Dollar lag.