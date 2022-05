CANNES, Frankreich, 28. Mai 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die das Ziel hat, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, war während der 75. Filmfestspiele von Cannes ein fester Bestandteil der Outfits der Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway.

Hathaway wurde von The Zoe Report mit dem Timeless Mei Silk Knit Polo von LILYSILK fotografiert, als sie am 20. Mai während der 75. Filmfestspiele von Cannes mit ihrem Mann das Hôtel Martinez verließ. Die sportliche und figurschmeichelnde Silhouette dieses Poloshirts aus ultra-bequemem, dehnbarem Seidenstrick bietet einen lässigen Stil, insbesondere in Kombination mit einer High-Waist-Jeans und einer Strickjacke wie Anne Hathaway sie trug. Am 21. Mai wurde Anne Hathaway von Daily Mail und InStyle entdeckt, als sie Cannes in mühelosem Chic mit ihrem Stunning Rectangular Silk Lily Scarf von LILYSILK verließ, einem Schal in limitierter Auflage, der den Frühling mit einem wunderschönen Lilienaufdruck im Vintage-Look feiert. Ob um den Hals geschlungen, als Kopftuch getragen oder wie bei Anne Hathaway in Cannes um eine Handtasche gewickelt – dieser exquisite Schal ist die perfekte Ergänzung zu jedem Outfit.