Italienisches Pharmaunternehmen Alfasigma bringt im Vorfeld der World Digestive Health am 29. Mai das Diagnostikum Lumeblue auf den Markt

BOLOGNA, Italien, 28. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Im Vorfeld der World Digestive Health 2022 ist der italienische Pharmakonzern Alfasigma stolz darauf, die Einführung seines neuen Diagnostikums Lumeblue (per-oral methylene blue) bekannt zu geben. Diese jüngste Innovation ist Teil des Engagements des Unternehmens, durch eine gesunde Lebensweise und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen das Bewusstsein für Darmkrebs (CRC) zu schärfen, der immer noch die zweithäufigste Krebstodesursache weltweit ist.

Lumeblue ist von der EMA (European Medicines Agency) für die Erkennung von Läsionen während der Koloskopie zugelassen. Lumeblue war Teil eines Symposiums mit dem Titel „A new tool in colonoscopy: Per-oral methylene blue" auf den ESGE-Tagen 2022 als neues diagnostisches Mittel zur Verbesserung der Erkennung von Läsionen während der Koloskopie. In Europa ist Darmkrebs die zweithäufigste onkologische Erkrankung in Bezug auf Inzidenz und Mortalität, wobei im Jahr 2020 519.820 neue Fälle und 244.824 Todesfälle registriert werden.

Das Symposium fand in Anwesenheit von rund 400 europäischen Ärzten aus den Bereichen Koloskopie, Gastroenterologie, Chirurgie und Innere Medizin statt.

Die Hauptvorträge wurden von drei der einflussreichsten Experten auf diesem Gebiet gehalten: Michal Kaminski, Prateek Sharma und Alessandro Repici.

„Eine Verbesserung der ADR, selbst ab einem Schwellenwert von über 25 %, verringert das Risiko, an Intervallkrebs oder Dickdarmkrebs zu sterben, sowohl in der untersuchten Bevölkerung als auch bei Hochrisikopatienten mit Darmkrebs", bestätigte Professor Michal Kaminski, Leiter der Abteilung für Krebsprävention und Leiter der Endoskopieabteilung in der Abteilung für gastroenterologische Onkologie am Maria-Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Warschau, Polen. „Qualitätsparameter in der Koloskopie und die Bedeutung der Adenom-Detektionsrate (ADR), die, obwohl sie in der klinischen Praxis eine hohe Schwankungsbreite unter den Endoskopikern aufweist, eine der wichtigsten Leistungskennzahlen in der Koloskopie für die Erkennung der Krankheit bei Patienten mit unterschiedlichem Darmkrebsrisiko ist und für alle Indikationen der Koloskopie gilt."