Blender Bites meldet Nachbestellung der preisgekrönten innovativen Smoothie-Produkte durch die Region Ostkanada der weltweit größten Club-Store-Kette

28. Mai 2022 - Vancouver, British Columbia - Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL40, WKN: A3DWAM), ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von vorportionierten, tiefgefrorenen funktionellen, pflanzlichen Premium-Nahrungsmitteln in Bio-Qualität entwickelt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass die weltweit führende Club-Store-Kette (die „Club-Kette“) für die Standorte der Region Ostkanada Großpackungen der preisgekrönte Superfood-Smoothie-Pucks des Unternehmens in den Geschmacksrichtungen Power Berry und Green Detox nachbestellt hat.

Die Nachbestellung umfasst 40.000 Stück des Produkts, die im Juni an die 42 Standorte der Club-Kette in Ostkanada, einschließlich in Ontario, Quebec und den kanadischen Seeprovinzen, geliefert werden. Die Nachbestellung durch die größte kanadische Region der Club-Kette zeugt von anhaltender Kundenzufriedenheit und -nachfrage.

Nordamerika macht derzeit den größten Marktanteil am globalen Markt für funktionelle Getränke aus; für die Branche wird ein Wachstum von 8,07 % im Jahr 2022[i] prognostiziert. Da die Nordamerikaner mehr und mehr ihre Essgewohnheiten ändern und zu praktischen und verzehrfertigen Produkten greifen, wird für den Tiefkühlkostmarkt des Kontinents von 2016 bis 2026 eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,14 % erwartet.[ii] Allein in Kanada wird für die Tiefkühlkostproduktion in diesem Jahr ein Wachstum von 2,5 % erwartet[iii].

Die aktuelle Nachbestellung und die jüngste Mitteilung des Unternehmens in Bezug auf die Kaufzusage durch die Western Canada Division der Club-Kette (siehe Pressemeldung vom 23. Mai 2022) spiegeln nach Einschätzung des Unternehmens die zunehmende Beliebtheit pflanzlicher funktioneller Nahrungsmittel im ganzen Land wider. Angesichts des erwarteten Aufwärtstrends bei der Nachfrage nach den Produkten von Blender Bites und der bestehenden Vertriebsvereinbarung des Unternehmens mit der Club-Kette ist Blender Bites gut aufgestellt, um von den lukrativen und wachstumsstarken Märkten für funktionelle und tiefgekühlte Getränke zu profitieren.