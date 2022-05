CAMILA CABELLO LIEFERT EIN SPEKTAKULÄRES KARNEVALSSPEKTAKEL BEI DER VON PEPSI MAX® PRÄSENTIERTEN ERÖFFNUNGSFEIER DES ENDSPIELS DER UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Paris (ots/PRNewswire) - - MILLIONEN VON FANS AUF DER GANZEN WELT VERFOLGTEN DEN

SPEKTAKULÄREN AUFTRITT DER KUBANISCH-AMERIKANISCHEN MUSIKERIN BEIM DIESJÄHRIGEN

FINALE DER UEFA-CHAMPIONS-LEAGUE -



#PLAYTOINSPIRE -- Gestern Abend lieferte die für den GRAMMY® Award nominierte,

mehrfach mit Platin ausgezeichnete und in den Charts ganz oben stehende Sängerin

und Songwriterin Camila Cabello bei der von Pepsi MAX® präsentierten

Eröffnungsfeier des Endspiels der UEFA Champions League, live aus dem Stade de

France in Paris, eine atemberaubende https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3547565

-2&h=974135102&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D59MldmTRnKk&a=Perfo

rmance für Fans auf der ganzen Welt.





Das Spektakel unter dem Motto des Festivals war ein Fest der Zusammengehörigkeitmit einer lebhaften Mischung aus Farben, Choreographien und Musikern, inspiriertvon Camilas lateinamerikanischem Erbe und einer besonderen Hommage an denKarneval von Oaxaca in Mexiko. Die 5-minütige Show fesselte die Zuschauer, alsdie Hitmacherin ein Medley aus den beliebtesten Songs der Fans performte,darunter " Bam Bam " und " Señorita ", bevor sie die Show mit ihrer Single "Don't Go Yet " abschloss, die das Stadion kurz vor dem Anpfiff zum Bebenbrachte.Als eine Marke, die ihre Wurzeln im Sport und in der Musikunterhaltung hat, istPepsi MAX stolz darauf, bereits im sechsten Jahr die Eröffnungsfeier an derSeite der UEFA zu präsentieren und dabei die internationale Pepsi-Marke zuverwenden, die Pepsi, Pepsi Black / MAX und Pepsi Light umfasst.Bei der von Pepsi MAX präsentierten Eröffnungsfeier des Endspiels der UEFAChampions League tritt jedes Jahr einer der angesagtesten Musik-Acts der Weltauf. Der Auftritt unterhält die Fans im Stadion und die Zuschauer zu Hause voreinem der größten Spiele im europäischen Vereinsfußball. Die Partnerschaft mitTikTok bei der diesjährigen Eröffnungsfeier bedeutete auch, dass die Zuschauerden Auftritt über den TikTok-Account der UEFA Champions League live in die ganzeWelt streamen konnten.