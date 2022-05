Sensation Landgericht Stuttgart verurteilt auch Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert im Abgasskandal von Fiat Chrysler / Dr. Stoll & Sauer erstreitet Schadensersatz

Lahr (ots) - Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat erstmals im Diesel-Abgasskandal

von Fiat Chrysler Automobiles (FCA/jetzt: Stellantis) auch dem Hersteller von

Wohnmobilen Knaus Tabbert eine Niederlage vor Gericht beigebracht. Das

Landgericht Stuttgart verurteilte FCA und sensationell auch die Knaus Tabbert AG

am 12. Mai 2022 zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 49.736,10 Euro. Im

Gegenzug muss der Verbraucher sein Knaus-Wohnmobil Boxstar 630 ME Freeway

zurückgeben (Az. 20 O 58/21).



Die meisten Wohnmobil-Hersteller setzen beim Basisfahrzeug auf den Fiat Ducato,

dessen Motor nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes die Abgasreinigung

dessen Motor nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes die Abgasreinigung

manipuliert.

Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die beiden Inhaber haben in

der VW-Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbraucher einen

830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abg

asskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage)

mit ausverhandelt. Derzeit führen sie in einer Spezialgesellschaft die

Musterklage gegen Daimler.