Offshore-Windkraft in der Ostsee soll sich bis 2026 verdoppeln

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Kapazität der Windkraft-Anlagen in der Ostsee soll sich nach Plänen der Branche bis zum Jahr 2026 auf rund 2 Gigawatt verdoppeln. Mit rund einem Gigawatt an Leistung machen die bisher 232 in der Ostsee installierten Anlagen jedoch nur einen Bruchteil der rund 7,8 Gigawatt in deutschen Gewässern aus, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) mitteilte. Die Ausbau in der Ostsee hinkt also aktuell noch hinterher.

Im Wirtschaftsministeriums in Schwerin rechnet man mit einem noch schnelleren Hochfahren der Energieerzeugung auf See: Die bis 2026 als im Bau befindlichen, geplanten oder bereits genehmigten Kapazitäten summierten sich auf zwei Gigawatt, werden alle Anlagen auch tatsächlich gebaut, wäre der Zubau also doppelt so groß wie laut BWE. Allein der seit 2019 genehmigte Windpark "Gennacker" nördlich des Darß wird mit 865 Megawatt angegeben.