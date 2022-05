Deutschlands großer Sommer-Test für Busse und Bahnen

BERLIN (dpa-AFX) - Für Millionen Fahrgäste wird es ein ungewöhnlicher Sommer. Statt teurer, wie sonst regelmäßig, werden Busse und Bahnen ab diesem Mittwoch auf einen Schlag drastisch billiger. Für jeweils 9 Euro im Monat heißt es im Juni, Juli und August "bitte einsteigen" in den bundesweiten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Schon im Vorverkauf ist das Interesse an den Billigtickets vielerorts groß, Verkehrsbetriebe wappnen sich für einen Andrang. Dabei ist es für Kundinnen und Kunden wie die Branche auch ein großer Test: Glückt die Charme-Offensive, damit mehr Leute vom Auto umsteigen? Die Politik setzt auf viele neue Erkenntnisse auch über die Sommeraktion hinaus.

Die Fahrgäste: Die 9-Euro-Tickets seien eine "Riesenchance", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Die Anbieter könnten nun zeigen, was der ÖPNV alles kann. Und die Bürger könnten in Sachen Mobilität etwas Neues ausprobieren. Tatsächlich lautet die Hoffnung, dass viele mit einer 9-Euro-Flatrate in der Tasche überhaupt einmal auf den Gedanken kommen, zum Beispiel mit dem Bus zum Kino zu fahren - ohne Suche nach der richtigen Ticket-Tarifzone und einem Parkplatz in der City. Für Stammkunden mit Monats- und Jahresabos bedeutet die Billigaktion drei Monate Entlastung von höheren Kosten.

Hunderttausende 9-Euro-Tickets sind schon verkauft. Wie oft die Menschen damit fahren, wie weit, zu welchen Uhrzeiten - das ist alles ungewiss. Voll dürfte es vor allem im Berufsverkehr werden, wenn in Ballungsräumen ohnehin häufig Gedränge herrscht - und an Wochenenden in schon jetzt oft vollen Zügen zu Ausflugszielen. Wie viele Kunden dazu kommen? "Wir haben keinen blassen Schimmer", meinte kürzlich der Chef der Bahn-Regionaltochter DB Regio, Jörg Sandvoß. Zu rechnen sei wohl mit 30 Millionen Ticket-Nutzern pro Monat, hieß es beim Verband der Verkehrsunternehmen (VDV). Das sei aber nur eine Schätzung.

Die Marktforscher: Um Einstellungen der Fahrgäste zu erfragen, haben Bund und Länder eine zentrale Evaluierung vereinbart, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Diese Auswertung läuft über den VDV. Die Branchenorganisation hat Marktforscher mit Umfragen beauftragt. In drei Wellen sollen repräsentativ ausgewählte Bürger während der Aktion telefonisch und online befragt werden, etwa wie oft sie das 9-Euro-Ticket nutzen und wie weit sie damit fahren.