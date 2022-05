Umweltschützer kritisieren Tesla-Pläne zur Erweiterung von Gelände

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Umweltschützer kritisieren Pläne zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens zur Erweiterung des Tesla -Geländes in Grünheide bei Berlin. Ein Teil des Areales sei ein Wasserschutzgebiet, das die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart verbiete, teilte der Verein für Natur und Landschaft Brandenburg am Samstag mit.

Das gesamte Areal ist Außenbereich nach Paragraf 35 des Baugesetzbuches. Darin werde geregelt, dass Vorhaben nur zulässig seien, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt würden, hieß es. Das würde bei Umsetzung des Vorhabens geschehen. Auf der Fläche werde seit den 90er Jahren erfolgreich Waldumbau betrieben.