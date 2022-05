Aktien 2022 – SO handelt man intelligent

Liebe Leser, in Jahren, in denen die Börse nur nach oben läuft, kann fast jeder glänzen. Feingold Research ist transparent. Und wir sagen und zeigen, dass unsere Hauptdepots Turbo-Dienst und Tradingdepot im Jahr 2022 bis Mai bei minus 2% bis plusminus 0 liegen. In einem Jahr, in dem Nasdaq und DAX in größeren und kleineren Crashs sind. Warum ist dies wichtig? Nun, weil viele Börsenbriefe in guten Jahren mit 1000%-Depots werben, Super-Trades raushängen und jetzt 2022 mit Performances von minus 50% bis sogar minus 97% dastehen. Anbieter, die groß sind und deren Ansprache sich von unserer unterscheidet. Wir werben nicht mit Schönwetter-Versprechen, sondern wir zeigen GERADE 2022, das bei uns all jene richtig sind, die in guten Börsenjahren gute Gewinne machen wollen aber in schlechten Jahren ihr Depot nicht versenken sondern stabil halten. Sturm gewinnt Spiele, Abwehr gewinnt Meisterschaften. So agiert Feingold Research. So sind unsere Börsendienste. Testen Sie uns gern. Unter www.feingoldresearch.de finden Sie unsere NEUE Webseite und alle Infos zu den Börsendiensten. Schauen Sie sich gern um und führen Sie ERFOLGREICH Ihr und Euer Depot mit uns. Ihr Team Feingold Research