VON BOGOTÁ NACH MONACO, KOLOMBIANISCHER WANDMALER HINTERLÄSST SEINE MARKE AUF EINER DER EXKLUSIVSTEN KANVASEN DER WELT MIT VUSE

Monaco (ots/PRNewswire) - VUSE UND DIE DRIVEN BY CHANGE INITIATIVE DES McLAREN

F1 TEAMS SICHERN DIE NÄCHSTE MÖGLICHKEIT FÜR UNTERBEKANNTE KÜNSTLER IM FORMEL 1

GRAND PRIX(TM) DE MONACO 2022



Ein aufstrebender kolumbianischer Wandmaler hat eine der exklusivsten Leinwände

der Welt erhalten, um seine Arbeit in Echtzeit in Monaco während des FORMULA 1

GRAND PRIX(TM) DE MONACO 2022 zum Leben zu erwecken.





Vuse, die weltweit führende Vape-Marke** , und das McLaren F1 Team haben heuteein von einem Künstler aus Bogotá, Kolumbien, geschaffenes Wandgemälde an einerder exklusivsten Rennstrecken der Welt, am Strand von Monaco im Grimaldi Forum,enthüllt. Das Wandbild ist die jüngste Aktivität im Rahmen des Programms Drivenby Change , das unterrepräsentierten kreativen Talenten auf der ganzen Welt dieMöglichkeit bietet, ihre Leidenschaft und ihre Arbeit auf einer der größten undbekanntesten Bühnen der Welt zu präsentieren - dem Elite-Motorsport.Der Künstler, DAST, ist ein 38-jähriger kolumbianischer Wandmaler, der aufgrundseiner Leidenschaft für die Kunst, die ihn seit zehn Jahren antreibt, ausgewähltwurde, das Kunstwerk in Monaco zu schaffen. Als Einwohner von Bogota ist DASTvon einer Fülle von Inspirationen umgeben, darunter die vielfältigengeografischen Gegebenheiten und das reiche Erbe Kolumbiens - etwas ganz anderesals der übliche Glanz und Glamour, den man an der Strandpromenade von Monacosieht. Diese Elemente inspirieren DAST dazu, aus seiner komfortablen Zoneherauszutreten und Wandbilder zu schaffen, die die Beziehungen zwischenMenschen, Orten und Räumen untersuchen.Das düstere Kunstwerk und die kühne Persönlichkeit von DAST wurden in diesemLive-Wandbild gekonnt eingefangen, das einen schönen Kontrast zum klassischen,glänzenden Stadtbild von Monaco bildet. Er wurde für seinen einzigartigen Stilausgewählt, der geometrische Formen, Farben und die Beziehungen zwischenGebäuden, Straßen und Fußgängern im öffentlichen Raum als Inspiration undGrundlage für seine abstrakten Beiträge nutzt. Das Wandbild mit der für DASTcharakteristischen geometrischen Komposition, das DAST in Echtzeit gemalt hat,wurde durch das Thema Geschwindigkeit inspiriert, kombiniert mit demaerodynamischen Design des McLaren F1 Teams und der lebendigen Farbgebung inPapaya und Blau.DAST, Freelance Artist, Kommentare: "Ich verfolge seit über 10 Jahren eineKarriere im Bereich Kunst und Design und Gelegenheiten wie diese sind rar gesät.Als ich in meinem Haus in Bogotá anfing, meine Designs zu entwerfen, hätte ichnie gedacht, dass ich eines Tages die Möglichkeit haben würde, meinen Traum zuleben und hauptberuflich Künstlerin zu werden. Meine Arbeit bei einem der